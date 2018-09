Hotéis iniciam vacinação contra meningite na Bahia

A vacinação ocorre seis dias depois de a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) detectar um surto da doença no complexo. Sete funcionários foram infectados, três morreram e quatro continuam internados no Hospital Couto Maia, em Salvador. Um deles está na Unidade de Terapia Intensiva, em estado grave. Os outros têm quadro de saúde considerado estável e, segundo a direção do hospital, podem ter alta no fim de semana.

De acordo com a assessoria da Costa do Sauípe, as doses foram adquiridas pela empresa e a gestão da aplicação das vacinas está sendo feita pela Sesab. O complexo também informou que empresas terceirizadas que tenham atuação dentro do resort, como lojas e restaurantes, podem adquirir a vacina a preço de custo para imunizar seus colaboradores.