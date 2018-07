Hotéis investem em chá e mandarim para atrair chineses No lugar do pão francês, das frutas e do café, arroz, frango xadrez e chá de jasmim. No quarto, roupão e chinelos extras e uma TV ligada no canal estatal chinês CCTV. Não se trata de um hotel do outro lado do mundo, mas de hospedagens paulistanas que se adaptam para receber os cada vez mais frequentes turistas chineses.