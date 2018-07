Hotéis no Rio voltam a ter quartos para Rio+20

As delegações queriam reservar diárias para dias específicos. O governo participou quarta-feira de uma reunião com a Terramar, operadora de turismo oficial do evento, e empresários do setor hoteleiro, quando foi decidida a redução de tarifas e a permissão para reservas em datas específicas.

Para o período principal da conferência, de 20 a 22 de junho, todos os 7.285 apartamentos bloqueados pela Terramar em hotéis de luxo e de categoria superior serão ocupados. No período entre 13 e 19 de junho, pelo menos 3.500 quartos que haviam sido bloqueados, mas não tiveram as reservas confirmadas, voltariam a estar disponíveis a partir desta quinta-feira.

Entre as cinco redes de hotéis consultadas pela reportagem, duas ofereciam vagas e três continuavam lotadas nesta quinta-feira. Pelo site, a rede Windsor oferece vagas em quatro hotéis, dois em Copacabana e dois no centro do Rio. A diária para casal varia de R$ 438 a R$ 933, conforme o hotel escolhido. O hotel Marriott de Copacabana também tem vagas para os dias 13 a 19, e a diária para casal custa R$ 1.389. Os seis hotéis da rede Othon situados no Rio permanecem lotados. As duas unidades da rede Caesar Park, em Ipanema e Botafogo, e o hotel Pestana, em Copacabana, também não têm vagas para o período entre 13 e 19 de junho.