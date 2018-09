Hotel Ca'd'Oro em SP terá prédio de 28 andares

O novo espigão deve continuar com a bandeira Ca?d?Oro, um dos últimos hotéis familiares do País. Desde a desativação, há cerca de dez meses, a informação dos proprietários era de que o hotel seria renovado para atender ao fluxo turístico da Copa do Mundo de 2014. "Com certeza estaremos prontos antes dos estádios", diz Aurélio Guzzoni, neto do fundador do Ca?d?Oro, o italiano Fabrizio Guzzoni.

Os herdeiros não deram detalhes sobre o empreendimento, mas confirmaram que a incorporadora Brookfield, que desenhou o projeto, entrou como parceira da família. A reportagem procurou a empresa, que não comentou sobre a obra. De acordo com a planta do projeto analisada pela Câmara Técnica de Legislação Urbanística da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a torre vai abrigar 549 unidades: 153 direcionadas a quartos de hotel e 396 para escritórios. As salas comerciais serão abrigadas nos 18 primeiros andares, ficando o restante para o hotel. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.