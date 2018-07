Hotel em Copacabana transfere hóspedes após explosão

Pelo menos 70 hóspedes foram transferidos do hotel Augustos, em Copacabana, na noite deste sábado, 17, depois da explosão de um aquecedor solar. O prédio de 13 andares foi esvaziado e a Defesa Civil fez uma vistoria no local. Os hóspedes foram levados para outro hotel da rede, no Leme.

A explosão assustou moradores da Rua Bolívar. Muitos deixaram seus prédios e foram para a rua procurar informações. Mas logo foram informados de que não havia risco para os edifícios em volta. Não houve feridos na explosão.