Howard comanda o Orlando para empatar a série contra o Atlanta

Depois de dois jogos na quadra do Orlando, a próxima partida, na sexta-feira, será em Atlanta. A série tem melhor de sete jogos.

Após boa atuação, sobretudo no segundo e terceiro quartos, o Orlando entrou na última parcial com vantagem de 11 pontos. O Atlanta tentou uma reação e reduziu a diferença, mas não teve forças para virar o placar.

Dwight Howard foi o maior destaque do Orlando, com double-double de 33 pontos e 19 rebotes. O pivô contou com a contribuição de 13 pontos e oito rebotes do armador Jameer Nelson.

Pelo Atlanta, o armador Jamal Crawford foi o maior marcador ao anotar 25 pontos, oito a mais que o ala Josh Smith. O ala-pivô Al Horford, por sua vez, chegou ao double-double de 10 pontos e 10 rebotes.