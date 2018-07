HP aponta irregularidade na Autonomy, tem baixa contábil de US$8,8 bi

A HP anunciou na terça-feira a descoberta de "irregularidades contábeis graves" e uma "forte tentativa da Autonomy de enganar acionistas" após denúncias que se seguiram à saída do presidente-executivo da unidade britânica, em maio.

Meg Whitman assumiu a presidência da HP há quase um ano, após Leo Apotheker ter sido demitido menos de um ano depois de assumir o cargo.

Uma das decisões de grande impacto do ex-presidente foi comprar a Autonomy por 11 bilhões de dólares para fortalecer a transformação da HP em uma companhia de software e serviços. Muitos analistas consideraram o preço alto.

"Muitos acionistas estavam aqui e votaram pela compra, e nos sentimos muito mal por isso", disse Whitman a analistas, sobre a descoberta.

O anúncio de terça-feira veio à tona três meses depois de a companhia ter anunciado uma baixa contábil de 11 bilhões de dólares.

A HP denunciou as supostas irregularidades às autoridades reguladoras dos Estados Unidos e do Reino Unido para investigação civil e criminal.

Uma fonte afirmou à Reuters que o FBI (a polícia federal dos Estados Unidos) está trabalhando com a SEC (reguladora do mercado mobiliário daquele país) na investigação do caso.

(Por Poornima Gupta e Nicola Leske)