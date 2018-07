HP, Google escolhem chip da Altair para Chromebook com apenas LTE

O dispositivo ultraportátil, desenvolvido pela HP em parceria com o Google, é baseado no Chromebook 11 lançado em outubro que tinha apenas conexão WiFi. A Altair disse nesta quarta-feira que este é o único Chromebook disponível com apenas conexão LTE.

"Nossa solução equipa o Chromebook com uma conexão de Internet confiável e incrivelmente rápida", disse Eran Eshed, vice-presidente de marketing e desenvolvimento de negócios da Altair. "Ao focar 100 por cento em LTE e eliminando os caros componentes 3G, nós podemos ajudar nossos parceiros a reduzir o custo deste crítico recurso de conectividade LTE".

Segundo a Altair, o custo de integrar apenas LTE em dispositivos de dados móveis é substancialmente mais baixo do que LTE mais 3G.

(Por Tova Cohen)