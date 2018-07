HP pagará US$108 mi para encerrar processo por corrupção no exterior

Unidades da HP na Polônia e no México também resolveram acusações criminais relativas a contratos nesses dois países, disse o departamento.

A Securities and Exchange Comission (SEC), órgão regulador dos mercados de capitais dos EUA, também entrou em acordo com a gigante de computação sobre alegações de que suas subsidiárias fizeram pagamentos impróprios para funcionários do governo para obter contratos, em violação à lei norte-americana contra práticas de corrupção no exterior.

A subsidiária russa da HP pagou mais de 2 milhões de dólares em propina para obter um contrato em um escritório de um promotor federal, disse a SEC.

Na Polônia, a unidade da HP deu presentes e dinheiro em valor superior a 600 mil dólares para obter contratos com a polícia nacional.

E no México, uma subsidiária da HP pagou mais de 1 milhão de dólares em comissão inflada, a fim de selar acordo de software com a empresa estatal de petróleo do México, informou a agência.

"A conduta descrita no acordo foi limitada a um pequeno número de pessoas que não trabalha mais para a empresa", disse o vice-presidente executivo da HP e conselheiro geral, John Schultz, em comunicado na quarta-feira.

"A HP colaborou plenamente tanto com o Departamento de Justiça e a SEC na investigação dessas questões e continuará a fornecer sem interrupção a clientes em todo o mundo produtos e serviços de qualidade superior."

O Departamento de Justiça disse que reconheceu "extensos esforços" da empresa para corrigir a prática de corrupção, inclusive disciplinando empregados culposos e melhorando os controles internos.

(Reportagem de Edwin Chan)