HP tem ganho não esperado de receita com alta de vendas de computadores

As vendas da HP subiram mero 1 por cento para 27,6 bilhões de dólares no terceiro trimestre fiscal ante 27,2 bilhões um ano antes. Analistas de Wall Street, em média, previam um modesto recuo na receita para 27,01 bilhões de dóares.

A gigante do Vale do Silício está passando por uma grande reformulação com o objetivo de reduzir custos e se reorientar em direção a negócios de margens maiores como infraestrutura computacional. A empresa está tentando reduzir a dependência de PCs e se direcionar para servidores, armazenamento e rede para empresas - parte dos esforços da presidente-executiva Meg Whitman de retomar o crescimento da empresa.

Nesta quarta-feira, a HP reduziu estimativas de lucros para o fechado do ano entre 3,70 e 3,74 dólares por ação, ante estimativa anterior de 3,63 a 3,75 dólares. As ações da empresa caíram 0,8 por cento, para 34,84 dólares no after-market.

A companhia teve lucro líquido diluído depois de itens de 1,7 bilhão de dólares, ou 0,89 dólar por ação, crescimento de 3 por cento e em linha com estimativas de analistas, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

