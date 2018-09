HRT anuncia descoberta de hidrocarbonetos no Solimões A HRT Participações informou nesta sexta-feira que sua subsidiária HRT O&G encaminhou à Agência Nacional de Petróleo (ANP) notificação de descoberta de indícios de hidrocarbonetos gasosos e líquidos no poço 1-HRT-3-AM, situado no Bloco SOL-T-168, na Bacia de Solimões.