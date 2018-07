HRT confirma potencial no AM com descoberta de gás

A petroleira brasileira informou nesta segunda-feira ao mercado que descobriu indícios de hidrocarbonetos no poço 1-HRT-9-AM no bloco SOL-T-191.

"Esta descoberta juntamente com as três já realizadas pelos poços 1-HRT-2-AM, 1-HRT-5-AM e 1-HRT-8-AM confirmam o grande potencial do Pólo Gaseífero de Tefé e representam um importante avanço no objetivo da HRT de viabilizar a monetização do gás natural na Bacia do Solimões", afirmou a companhia em comunicado.

Foram constatados reservatórios com três intervalos portadores de gás na Formação Juruá, entre 2.740 e 2.800 metros de profundidade, com cerca de 30 metros de espessura líquida.

"Sem dúvida este poço pode ser considerado o portador das melhores características de permo-porosidade e espessura líquida já constatada entre todas as perfurações anteriores da HRT", comentou o diretor-presidente da empresa, Milton Franke, por meio da nota.

Na semana anterior, a empresa havia informado a conclusão do teste de formação no poço 1-HRT-8-AM. O prospecto apontou capacidade para armazenar entre 4,9 bilhões e 8,2 bilhões de metros cúbicos de gás recuperáveis, com potencial de vazão de até 1,5 milhão de metros cúbicos (53 milhões de pés cúbicos) de gás natural por dia quando atingir sua fase de desenvolvimento, o que animou investidores e levou a uma alta nos papéis da companhia.

A HRT O&G é detentora de 55 por cento de 21 blocos na bacia do Solimões, em parceria com a TNK-Brasil, subsidiária da terceira maior petrolífera russa, TNK-BP.

A meta da empresa é ter definida uma estratégia para monetização do gás natural da Bacia do Solimões até o fim de 2013.

