HRT recontrata indiano Karthikeyan

O indiano de 35 anos reconquistou a vaga que perdeu no ano passado e terá como companheiro de la Rosa, que fará 41 anos em 24 de fevereiro.

"Estou satisfeito de contar com Narain para esta temporada, pois ele contribuirá com continuidade e estabilidade", disse o chefe da equipe, Luis Perez-Sala, segundo comunicado da equipe espanhola.

"Ele é um piloto rápido, seguro e intuitivo que atendeu às expectativas, apesar da falta de continuidade no ano passado. Dos oito Grandes Prêmios que ele disputou em 2011, ele só não conseguiu completar em uma ocasião, e teve um grande desempenho na última corrida que disputou."

A contratação do indiano, que foi substituído durante a temporada do ano passado, também põe fim às esperanças do italiano Vitantonio Liuzzi de continuar na equipe.

Falando a jornalistas em Délhi, Karthikeyan minimizou a ideia de que a idade dos pilotos pode ser um peso para a equipe.

"Honestamente, não é um fator de forma alguma. Posso nomear cinco ou seis pilotos que estão na casa dos 35 e acima. Michael Schimacher tem mais de 40, (Mark) Webber está na casa dos 35, e eu também. Como isso importa?", questionou.

"Desde que você esteja em forma, seu reflexo esteja bem e você não tenha tido um grande acidente, acho que você estará ok."