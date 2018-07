HSBC diz que venda de fatia em seguradora chinesa continua de pé

Após virem à tona notícias de que o acordo teve problemas, o banco afirmou em breve comunicado que "não estava ciente de qualquer informação que precisasse anunciar para evitar influência sobre o preço das ações nem de qualquer informação que precisasse divulgar".

Em 5 de dezembro, o grupo tailandês CP fez acordo para comprar participação de 15,6 por cento do banco Ping An, com financiamento do Banco do Desenvolvimento da China. A HSBC reiterou que as informações sobre a transação continuam valendo.

(Por Steve Slater)