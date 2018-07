HTC espera queda de até 23% na receita do 3o trimestre

A quinta maior fabricante de smartphones do mundo, que já foi um dos destaques do segmento mas que passou a sofrer com a concorrência da Apple e da Samsung, estima a receita do terceiro trimestre entre 70 bilhões e 80 bilhões de dólares taiuaneses (2,3 bilhões de dólares e 2,7 bilhões de dólares), ante 91 bilhões de dólares taiuaneses no segundo trimestre.

A expectativa média era de que a HTC gerasse 92,51 bilhões de dólares taiuaneses em receita no terceiro trimestre, segundo pesquisa da Thomson Reuters.

"A China continuará a ver crescimento no terceiro trimestre, enquanto outros mercados terão graus diferentes de declínio", disse o vice-presidente financeiro, Chialin Chang, em uma conferência com investidores.