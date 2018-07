HTC intensificará marketing após previsão de queda na receita

A ex-fabricante terceirizada vem sofrendo uma queda acentuada em suas receitas desde o segundo semestre de 2011, após um período de sucesso que transformou a empresa até então desconhecida em uma marca global com smartphones baseados na plataforma Android, do Google.

Afetada pelo sucesso da Apple e da Samsung, a HTC disse nesta sexta-feira que prevê uma queda em torno de 14,5 por cento na receita do quarto trimestre em relação ao terceiro, pior que as previsões dos analistas e a segunda queda trimestral consecutiva neste ano.

A companhia disse, em comunicado, que espera que o faturamento do quarto trimestre seja de cerca de 60 bilhões de dólares de Taiwan (2,05 bilhões de dólares), menos que os 70,2 bilhões no terceiro trimestre e abaixo das expectativas de 74 bilhões de uma pesquisa da Reuters com 23 analistas.

A empresa informou mais cedo no mês que seu lucro líquido caiu 79 por cento, abaixo das estimativas, após as vendas de seus principais smartphones não terem conseguido manter o ritmo do iPhone, da Apple, e da linha Galaxy, da Samsung.