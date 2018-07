HTC mira avanço de vendas com smartphones com Windows

A empresa taiuanesa, que gera a maior parte de sua receita dos telefones baseados no software Android, do Google, está atualmente enfrentando fortes quedas nas vendas à medida que luta para concorrer no mercado com rivais como Apple e Samsung.

"Acredito firmemente que temos apoio concreto das operadoras em todas as regiões do mundo incluindo nos Estados Unidos, e não estou falando de apenas uma operadora", disse o executivo à Reuters. "Nosso plano é crescer com o Windows 8".

Ele não quis dar metas específicas sobre quando ou onde o telefone será vendido.

Mas prometeu, contudo, que a HTC lancará um dispositivo com "uma linguagem de design industrial única para telefones com Windows, uma linguagem que pode ser considerada como carro-chefe pela Microsoft".

(Por Sinead Carew)