HTC reforça publicidade para reconquisar fatia de mercado

A HTC alcançou o topo do mercado dos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2011, quando vendeu um de cada 10 smartphones no mundo, de acordo com a Strategy Analytics. Mas sua participação global do mercado caiu para 2 por cento, junto ao preço do papel da empresa, que despencou 86 por cento.

A queda foi acelerada no ano passado quando as vendas do carro-chefe predecessor, o One M7, não conseguiu igualar as ótimas análises que recebeu devido à problemas na cadeia de fornecimento e uma campanha de marketing criticada como confusa e agressiva.

A HTC planeja evitar que um resultado similar recaia sobre o M8 com "marketing mais efetivo e eficiente", disse o vice-presidente financeiro Chialin Chang em uma conferência trimestral com investidores nesta terça-feira.

A campanha publicitária mais contida do M8 com o ator Gary Oldman tem sido bem recebida por críticos, que dizem que melhor que a campanha do ano passado com o ator Robert Downey Jr. Até agora, o M8 está vendendo mais rapidamente do que o M7, disse Chang.