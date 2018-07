HTC tem lucro menor por atraso em lançamento de telefone

Uma escassez de câmeras levou a HTC a lançar seu mais recente telefone HTC One somente em três mercados até o fim do primeiro trimestre, em vez dos planejados 80. A empresa não espera começar as vendas na Europa, América do Norte e na região da Ásia-Pacífico até o final de abril.

A Samsung Electronics disse que o seu Galaxy S4 estará disponível em 155 países até o final do mês.

A HTC disse que teve lucro líquido não auditado de 85 milhões de dólares taiwaneses (2,85 milhões de dólares) no fim do primeiro trimestre, ante 1 bilhão de dólares taiwaneses no trimestre anterior e de 10,9 bilhões de dólares taiwaneses no mesmo período de 2012. Foi o resultado mais baixo desde que a HTC começou a divulgar os dados financeiros trimestrais em 2004.

A expectativa era de que a fabricante taiwanesa de smartphones tivesse lucro de 467,6 milhões de dólares taiwaneses, de acordo com a média de 18 analistas consultados pela Thomson Reuters I/B/E/S.

(Por Clare Jim)