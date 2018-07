Huawei desafia Samsung e Apple com telas grandes

A fabricante de celulares, que está se esforçando para expandir sua marca fora de seu mercado de origem, mostrou o Ascend D2 e o Ascend Mate na véspera da abertura da Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas.

A empresa anunciou que o Ascend D2 terá tela de alta definição com 443 pixels por polegada (ppi), comparada aos pouco mais de 300 ppi dos mais avançados modelos das Samsung e Apple.

O Ascend Mate tem tela de 6,1 polegadas, a maior entre smartphones no mundo atualmente, de acordo com a Huawei. O maior smartphone lançado pela Samsung até o momento, o Galaxy Note II, tem tela de 5,5 polegadas.

Richard Yu, que comanda a divisão de bens eletrônicos de consumo da Huawei, disse que a empresa espera que seus novos smartphones ofereçam alternativa a pessoas que precisam carregar laptops, tablets, smartphones e câmeras ao mesmo tempo."Nossa ideia é ter um aparelho só para tudo isso", ele disse.

A Huawei espera começar a vender ao Ascend D2 na China em janeiro e no Japão e em outros países após isso. O Ascend Mate começa a ser vendido na China em fevereiro e no restante dos mundo no decorrer do ano. A companhia não divulgou preços dos produtos.