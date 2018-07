Huawei se recupera com alta de 33% no lucro, prevê forte receita em 2013 A Huawei , segunda maior fabricante de equipamentos de telecomunicação do mundo, recuperou-se do resultado decepcionante em 2011, com um crescimento de 33 por cento no lucro líquido em 2012, e prevê um forte crescimento na receita, impulsionada por smartphones e computação em nuvem.