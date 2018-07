Huawei Technologies descobre sinais de corrupção em investigação interna

Em resposta às descobertas, a Huawei tem mantido discussões com empregados sobre o que constitui fraude e afirmou que a companhia tem tolerância zero a suborno, disse a fonte, que se recusou a ser identificada pois não estava autorizada a falar sobre o assunto com a mídia.

A investigação interna coincide com a aplicação de medidas duras do governo contra o mau comportamento corporativo sobre empresas estrangeiras e domésticas.

O presidente-executivo, Ken Hu, disse ao Financial Times na quinta-feira que as inspeções contra fraude são feitas anualmente e não são "nada novo", acrescentando que só atraíram atenção da mídia neste ano.

A Huawei não quis detalhar a natureza exata dos casos. A publicação local de notícias financeiras Caixin, que informou na semana passada que as inspeções estavam ocorrendo, disse que um total de 116 funcionários estão envolvidos na solicitação e aceitação de propinas de agentes de vendas externos em troca de descontos.

(Por Gerry Shih)