Huck x Gugu

Um verdadeiro barraco online envolvendo Luciano Huck e o diretor do Gugu, Homero Salles, acabou em confusão na Globo e provas apagadas na web.

A confusão começou quando durante o Programa do Gugu, anteontem, na Record, Luciano Huck postou no seu Twitter; "Vou acreditar que 80% do Programa do Gugu é uma "homenagem ao Caldeirão ! Agora o Gugu quer "se inspirar" também no Lata Velha! Tem gente que acha que povo é burro."

Homero Salles, diretor de Gugu, entrou na briga via Twitter chamando Huck de "copiador de mão cheia."

"Deixa de ser babaca... Você dirige um táxi que o Gugu dirigia e pensa que pode falar dos outros?", escreveu Salles no Twitter.

Diante da confusão, Luciano apagou as mensagens do Twitter. Há meses a Globo vem tentando que seu cast siga um manual de conduta na web, que, entre as regras, proíbe citar a concorrência.

Huck garante que apenas fez um comentário pessoal e o apagou quando soube que Homero se sentiu ofendido. A Globo, por meio de sua assessoria, diz que suas políticas internas dizem respeito só ao relacionamento da rede com seus contratados.