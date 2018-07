Hudson é preso de novo após polícia encontrar mais armas O cantor Hudson, de 40 anos, da dupla sertaneja Edson & Hudson, foi preso novamente na tarde da quarta-feira (20). Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a polícia recebeu uma denúncia anônima e, com um mandado de busca, foi até a casa do músico em Limeira, onde encontrou uma carabina calibre 38 e uma pistola calibre 22. Além do mais, a polícia apreendeu no local diversas munições, entre elas algumas de uso restrito do exército.