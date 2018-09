Hugo Chávez em entrevista exclusiva à BBC

Em entrevista ao jornalista Stephen Sakur para o programa Hard Talk, da BBC, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, criticou o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. por não ter cumprido as promessas feitas durante a campanha eleitoral em relação à América Latina.

"Os Estados Unidos estão instalando sete bases militares na Colômbia; Obama dá continuidade ao imperialismo militar."

Ao ser perguntado se havia interferência de seu governo no Poder Judiciário venezuelano, o presidente Chávez defendeu o socialismo aplicado na Venezuela, dizendo que seu país é um dos mais democráticos do mundo.

"Aqui há eleições livres, as mais transparentes que existem, como me disse Jimmy Carter (ex-presidente dos Estados Unidos e um dos observadores internacionais que acompanharam as eleições presidenciais venezuelanas)."

Ele acrescentou, que no caso da prisão da juíza Maria Aifuin, que libertou um ex-assessor de Chávez e atual oponente do presidente, que tinha sido condenado por corrupção, o Judiciário mostrou total autonomia.

Ao final da entrevista, Chávez se esquivou da pergunta se vai se candidatar à reeleição em 2012, dizendo que está pronto para ocupar qualquer cargo que a revolução determine. "Serei tão feliz sendo presidente como professor primário."