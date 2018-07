Hulkenberg aproveita novos rumores sobre ida para Ferrari

"É bom. É mídia positiva ser ligado a uma equipe como essa, porque isso significa que você tem feito alguma coisa certa", disse ele a repórteres antes do GP da Itália, quando perguntado sobre uma reportagem publicada pela revista alemã "Auto, Motor und Sport".

Hulkenberg terminou em 4o lugar na Bélgica no fim de semana passado e ainda conseguiu uma pole position memorável no Brasil pelas Williams em 2010.

O alemão já foi cogitado também como substituto do compatriota Michael Schumacher na Mercedes, caso o heptacampeão mundial de 43 anos decida se aposentar.

Com o campeonato agora já tendo superado a metade, a especulação sobre mudanças de pilotos está intensa. A principal coloca o campeão mundial de 2008 Lewis Hamilton, da McLaren, a caminho da Mercedes para o lugar de Schumacher.

A atual campeã Red Bull é a única equipe entre as principais a já ter confirmado sua dupla de pilotos para 2013, com o alemão bicampeão Sebastian Vettel e o australiano Mark Webber.

A Ferrari tem contrato com Fernando Alonso, líder do campeonato, até 2016, mas o brasileiro Felipe Massa pode estar se despedindo da escuderia. Ele marcou apenas 35 pontos em 12 corridas, ante 164 pontos do espanhol.

Massa, que já colocou em 50 por cento suas chances de ficar na equipe, disse nesta quinta-feira que mantém a esperança de renovar seu contrato.

"Espero que isso não se alongue muito, mas vamos nos concentrar nas corridas, tentar fazer o melhor, ter bons resultados, e isso é o mais importante", disse Massa quando perguntado sobre qualquer decisão a respeito do seu futuro.

"Eu não assinei nada para o ano que vem, mas acho que temos a possibilidade de assinar e vamos esperar para ver."