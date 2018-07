Hulkenberg vai trocar a Force India pela Sauber

A Sauber ainda não confirmou o segundo piloto para 2013. Os dois ocupantes atuais das vagas - o mexicano Sergio Pérez e o japonês Kamui Kobayashi - estão de saída. Pérez vai para a McLaren, e Kobayashi ainda tem o futuro indefinido.

A equipe tem um forte patrocínio mexicano, e por isso Esteban Gutiérrrez, mexicano que é o atual piloto de testes e reserva, parece ser o favorito para a vaga. Ele vai participar de um teste para jovens pilotos depois do GP de Abu Dhabi, no próximo fim de semana.

Hulkenberg, de 25 anos, venceu a temporada da GP2 (categoria de acesso à F1) em 2009, e estreou no ano seguinte pela Williams, mas perdeu a vaga em 2011 para o venezuelano Pastor Maldonado. O alemão voltou neste ano à categoria, pela Force India.

O anúncio de quarta-feira oficializou o que já era comentado há várias semanas nos bastidores.

Hulkenberg está atualmente em 12o lugar no campeonato, e seu melhor resultado no ano foi o quarto lugar no GP da Bélgica.

Vijay Mallya, sócio da Force India, disse no fim de semana que o alemão Adrian Sutil, que já correu pela equipe, poderá voltar no ano que vem, fazendo companhia ao britânico Paul Di Resta.