''Humanização da rede é fundamental''

Quais serão os maiores desafios de sua gestão?

Houve nos últimos dez anos uma grande expansão da rede da Secretaria da Saúde. Agora, a rede tem de passar por um processo de organização. Precisamos atribuir às regionais de saúde uma responsabilidade de gestão e o treinamento deverá ser feito pelas secretarias municipais. É muito importante esse entrosamento. Isso melhora o atendimento em nível primário, secundário e terciário.

Tem alguma área que o senhor considera prioritária?

A primeira é a promoção da saúde. Para isso, é preciso levar às escolas a conscientização em relação a álcool, cigarro e exercícios. Essa educação também é importante no combate a doenças como a dengue. Tem de ser estruturada uma rede de câncer, pois grande parte dos casos pode ser tratada regionalmente, em unidades que não sejam de alta complexidade. É preciso também haver uma política para o idoso. Não só para tratamento de doenças, mas também para proporcionar acolhimento e inserção na sociedade. Outro aspecto fundamental é a humanização da rede.

Recentemente, o governador do Rio, Sérgio Cabral, defendeu a legalização de drogas leves. Qual a sua opinião sobre isso?

Eu não sou favorável. Ao contrário, deve haver menor tolerância ao uso abusivo de álcool e ao cigarro. Álcool é um problema de saúde pública muito grande. Causa violência doméstica, desagregação familiar, doenças, acidentes e violência urbana. O abuso de álcool tem de ser combatido com a fiscalização da venda para menor de idade e a conscientização do jovem. Também com a menor tolerância dentro das famílias.

O senhor pensa levar o exemplo de Diadema - que proibiu álcool nos bares depois das 23 horas - para todo o Estado?

Temos de pensar em medidas conjuntas para cercear esse uso abusivo. Mas às vezes não adianta leis muito restritivas. O importante é que a sociedade adquira consciência dos malefícios do uso abusivo.

Qual o balanço do desempenho dos hospitais sob gestão de OSS? Pretende levar o modelo para todas as unidades?

As OSS sem dúvida contribuíram para um aprimoramento de gestão, em particular dos hospitais novos, como o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. OSS funcionam e devem ser estimuladas com parceiras que tenham compromisso com a saúde e a gestão adequada dos recursos públicos. Não posso falar agora se há condições de ampliação ou se deveriam ser adotados outros modelos. Vejo que a Prefeitura de São Paulo adota o modelo de PPPs. O que acho fundamental é a coordenação da saúde pública ficar na mão do Estado.

Em outubro houve falta de medicamentos de alto custo e vacina contra catapora no Estado. Como evitar que isso ocorra?

Conheço a distribuição de medicamentos no Hospital das Clínicas. Posso dizer quais são as dificuldades. Alguns medicamentos são adquiridos pelo Ministério da Saúde, outros pela secretaria, outros pelo município. A articulação da compra, distribuição e chegada até a ponta é complexa e falhas podem acontecer. E é um problema sério. Tem de ser minimizado. A ideia é investir na informatização.

Gostaria de sua opinião sobre dois temas em discussão na sociedade: aborto e ortotanásia.

Prolongar a vida de forma artificial de pacientes sem perspectivas de tratamento considero uma violência. Não se deve acelerar a morte com métodos artificiais, mas também não se deve prolongar a vida usando medicamentos e equipamentos em situações extremas. Esse é um desejo da sociedade e gera um custo desnecessário à saúde. Já a questão do aborto envolve aspectos éticos, morais e religiosos. Cada um tem suas convicções. O que não se pode aceitar é que 200 mil mulheres acabem morrendo no País por complicações de aborto feito de forma inadequada. É uma questão de saúde pública possibilitar que essas mulheres tenham melhores condições de saúde. A mudança de legislação tem de ser discutida no âmbito da sociedade e do Congresso.