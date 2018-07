Humberto Costa e Daniel Coelho disputam ida ao 2º turno no Recife--Datafolha

De acordo com o levantamento, encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, Julio lidera com 41 por cento das intenções de voto, mesmo patamar apontado na pesquisa divulgada pelo instituto em 4 de outubro. Considerando-se somente os votos válidos, o candidato apoiado pelo governador Eduardo Campos (PSB) teria 46 por cento, insuficiente para encerrar a disputa já no domingo.

Coelho está na segunda colocação com 23 por cento da preferência do eleitorado recifense, queda de 3 pontos na comparação com a pesquisa do dia 4. Humberto Costa, que teve sua candidatura patrocinada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, soma 19 por cento, crescimento de 3 pontos ante a pesquisa anterior.

Mendonça Filho (DEM) aparece com 4 por cento das intenções de voto. Edna Costa (PPL), Roberto Numeriano (PCB) e Jair Pedro (PSTU) têm 1 por cento cada.

Cinco por cento dos entrevistados disseram que votarão em branco ou anularão seus votos e 6 por cento não souberam responder.

O Datafolha perguntou também sobre cenários para o segundo turno na eleição do Recife. Julio venceria tanto o candidato petista quanto o tucano. Numa disputa com Humberto Costa, o socialista venceria com 60 por cento dos votos, contra 28 por cento do petista. Num embate com Coelho, Julio sairia vitorioso com 51 por cento dos votos ante 38 por cento do adversário.

O Datafolha ouviu 1.744 pessoas entre os dias 5 e 6 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)