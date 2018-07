Humberto torna-se furacão ao atingir costa do Texas A tempestade Humberto virou um furacão na manhã desta quinta-feira ao se aproximar da costa do Texas, onde chegou com ventos de 135 km/h e fortes chuvas, que ameaçam provocar enchentes. Formado no golfo do México na quarta-feira, o Humberto atingiu o continente perto de High Island, próximo a Galveston, segundo informe do Centro de Furacões dos EUA das 4h10 (horário de Brasília). Acreditava-se que o Humberto chegasse ao interior como tempestade, mas ele repentinamente ganhou força nas águas quentes do Golfo. O furacão atingiu uma região não muito populosa e não há relatos de danos ou feridos. Ele deve passar pelo sudeste do Texas e se dirigir para o leste da Louisiana, área que se prepara para enchentes. O Humberto é um furacão de categoria 1 (da escala que vai até 5), mas meteorologistas disseram que ele poderá causar até 38 cm de chuva. Trata-se do terceiro furacão da temporada de 2007 no Atlântico, que já teve dois furacões de categoria 5 (Dean e Félix). A fronteira entre Texas e Louisiana é uma importante área de produção de petróleo e refino de gasolina, mas representantes da indústria não prevêem grande impacto nas operações.