Hummes elogia escolha de cardeais para reforma O cardeal d. Cláudio Hummes, prefeito emérito da Congregação para o Clero, elogiou a escolha dos oito cardeais nomeados pelo papa Francisco para ajudá-lo a governar a Igreja e preparar um projeto de revisão da Constituição Apostólica Pastor Bonus (Bom Pastor) sobre a Cúria Romana, que, em sua opinião, deverá passar por uma reforma urgente e necessária. "É preciso redesenhar a Cúria Romana para torná-la mais ágil e leve, porque ela cresceu muito, de puxadinho em puxadinho, com a criação de conselhos e comissões que lutam para ter mais prestígio", disse d. Cláudio, respondendo a uma pergunta, na tarde desta terça-feira, 16, em conversa com jornalistas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em Aparecida (SP).