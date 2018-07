Humor: CCBB discute a relação

Tem humor para A Praça é Nossa e para CQC; para Zorra Total e Legendários; para Show do Tom e Pânico, para A Grande Família e Comédia MTV, para Os Normais e anormais, e até para piadas antigas, como endossa o sucesso das reprises de Chico Anysio, TV Pirata e Viva o Gordo, de Jô Soares, no canal pago Viva. A TV só não pode é viver sem humor, e é dessa certeza que se abastece o próximo encontro da série Humor & Companhia - O Humor na Mídia e Nas Artes, que o Centro Cultural Banco do Brasil promove em São Paulo nesta terça-feira, com Marcelo Tas e Jorge Loredo, o Zé Bonitinho, sob mediação desta signatária.

A prosa será incentivada pela exibição de trechos de reportagens de Ernesto Varela, o lendário repórter fictício vestido por Tas em seu início de carreira na TV, imagens do CQC, programa ancorado por Tas na Band, imagens de Zé Bonitinho em ação e também do documentário Câmera Close, sobre a trajetória de Loredo, que não só é formado em Direito, como exerce a profissão longe dos holofotes.

Humor & Companhia celebra os 10 anos do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em São Paulo com nove encontros no total. O primeiro, com Denise Fraga, Ruy Castro e Paulo Caruso, aconteceu no último dia 22. A agenda a seguir está assim programada:

17 de maio: Cinema - Comédias Românticas e Entretenimento, com Marcelo Rubens Paiva e Tata Amaral, sob mediação do jornalista do Estado Luiz Zanin.

21 de junho: Circo - Os Novos Palhaços, com Fernando Sampaio e Wellington Nogueira, sob mediação do dramaturgo e jornalista Mário Viana.

12 de julho: MPB - Brega-Chic, com Eduardo Dusek e Nelson Motta, sob mediação do jornalista Pedro Alexandre Sanches.

30 de agosto: Internet, a Disseminação da Stand Up, com Paulinho Serra e Rafael Cortez, sob mediação de Xico Sá.

20 de setembro: Teatro - A Comédia Popular, com Amir Haddad e Luís Alberto de Abreu, sob mediação de Lucas Neves.

18 de outubro: Artes Plásticas - Ireverência e Rebeldia nos anos 1970/80, com Leda Catunda e Tadeu Chiarelli, sob mediação da jornalista Maria Hirszman.

22 de novembro: Mídia Impressa -Crônica e Humor, com Antonio Prata e Tutty Vasques, sob mediação do jornalista Ubiratan Brasil, do Estado. Haverá leitura de crônicas.

Batizado como A Praça É Nossa, Custe o Que Custar, o encontro sobre humor na TV será realizado no Cinema.

Humor & Companhia: CCBB (Rua Álvares Penteado 112, Centro. Tels.: 3113-3651 ou 3113-3652). Terça, dia 19, a partir das 19h30. Grátis. Retirada de senhas com uma hora de antecedência na bilheteria.