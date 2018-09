Humor Tutty

Nem tudo foi xingamento, acusação, hipocrisia, mentirinha ou pura molecagem na campanha que se encerra. Teve também muita coisa bizarra, sinistra, nonsense, cascuda ou cabeluda no enfrentamento político dos últimos meses. De cabeça, lembro do seguinte:

A liberdade de imprensa virou alvo da defesa até do pastor Silas Mafalaia.

Inaugurou-se de tudo ao longo da campanha: terreno baldio, maquete, pedra fundamental, assinatura de contrato...

No momento mais dramático do corpo a corpo, Serra ficou preso com Alckmin no elevador do Hospital das Clínicas.

Paulo Skaf assumiu seu lado zebra.

Repercutiu muito bem em Marte o discurso de Marina Silva em prol de "um futuro garantido para a Humanidade e outras formas de existência".

FHC trocou de cativeiro três vezes durante a campanha. Pura rotina de segurança dos tucanos.

Eduardo Suplicy apoiou, sem mais nem menos, a candidatura da Mulher Pera.

José Serra dançou Ah, muleke com Sabrina Sato para o Pânico na TV.

Dilma Rousseff foi, salvo engano, dublada em praticamente todos os debates na TV.

Marco Maciel fechou no Senado a última vaga ainda ocupada por um parlamentar magro por natureza. Todos os demais operaram o estômago!

Tiririca trouxe a discussão sobre o analfabetismo para o debate eleitoral.

A campanha de Serra na TV conseguiu inventar uma outra Elba Ramalho.

Dilma mostrou o cachorro do José Dirceu em seu programa.

O fim da censura às piadas com candidatos no rádio e na TV pegou muito humorista de surpresa por aí. A galera já estava tomando gosto pela coisa.

Soninha viajou na maionese em dia de pane do Metrô.

O deputado Otávio Leite (PSDB-RJ) defendeu pênalti cobrado por José Serra no Maracanã. Não teve intenção!

Na ponta do lápis

Entreouvido na reunião de pauta da revista Forbes: "Vem cá, esse Armínio Fraga já não está mais rico que o Eike Batista, não?!"

Pontualidade britânica

Ainda traumatizado com atraso que o tirou de cena justo no momento do resgate do mineiro boliviano sobrevivente no Chile, Evo Morales foi o primeiro presidente a chegar no velório de Néstor Kirchner, na Argentina.

Número cabalístico

O chamado "risco Brasil" calculado pelo JP Morgan recuou esta semana para 171 pontos. Resultado: ganhou no mercado o apelido de "risco 171".

Provocação

O jornal El Clarín publicou enquete que aponta Xuxa como a cantora brasileira mais querida na Argentina. Depois reclama da censura à imprensa!

São Luiz

Com a beatificação de Irmã Dulce, a fila andou no Vaticano. O próximo brasileiro a confirmar milagre, ao que tudo indica, será o Lula.

Palmas para ela

A ministra Ellen Gracie, do STF, inventou uma maneira educada de dizer ao colega Marco Aurélio Mello para ele deixar de ser chato. "Respeito pelo tempo alheio é uma cortesia que se impõe", cá pra nós, é genial!

DNA de astro

Cientistas britânicos dedicados ao estudo do mapeamento genético de Ozzy Osbourne concluíram que o velho roqueiro é parente do Homem de Neanderthal. O marqueteiro de um e de outro, pelo menos, parece ser o mesmo.

Crescimento sustentável

Marina Silva já ganhou 300 gramas neste segundo turno, tantos foram os jantares que estrelou depois que largou a vida de presidenciável.

Falta ainda meio quilo para chegar naquele estágio que Vanderlei Luxemburgo chama de "filé de borboleta"

Tango

Quem foi melhor para a Argentina: Diego Maradona ou Néstor Kirchner? Há controvérsias! O próprio Pelé não sabe responder.