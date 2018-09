Humor Tutty

Toda guerra é igual na TV

Assim que começaram os ataques da coalizão internacional na Líbia, as televisões de todo o mundo passaram a transmitir imagens que bem podiam ser da Guerra do Golfo ou da invasão do Iraque. Salvo engano, desde a Operação Tempestade no Deserto, em 1991, tudo que a TV consegue mostrar do front - de qualquer front - são os mesmos clarões sobre tela verde com definição de arte abstrata, a despeito do advento da tecnologia HD, 3D, LED, Blue Ray e o escambau. Se, nas últimas duas décadas, você viu um único bombardeio aéreo em vídeo, pode dizer que assistiu a todas as batalhas do mundo moderno!

Quem esperava alguma coisa diferente na cobertura da intervenção militar aliada contra Muamar Kadafi quebrou a cara. Os flagrantes de pirotecnia bélica de última geração sobre Trípoli bem poderiam ser arquivos da tomada de Cabul, por exemplo. O efeito é ainda hoje similar ao obtido pelo papel celofane colorido que se esticava diante do tubo de imagem na época da TV preto & branco. A 2ª Guerra Mundial rendeu imagens com mais contornos de conflito.

É impressionante como, num tempo em que nada escapa das câmeras que tudo vigiam, os telejornais não consigam mostrar a estupidez da guerra como ela é, embora tenham avançado tanto na exposição de assaltos a loteria, enforcamento em elevador, explosão no Sol, batida de carro, tsunamis, terremotos, atropelamentos, espancamento de crianças e idosos, saidinha de banco e barbárie policial de maneira geral.

Dizem os mais velhos que a última guerra com cobertura pra valer foi a do Vietnã, mas não é justo creditar as atrocidades que a gente não vê mais na TV unicamente ao trauma americano das mortes ao vivo no Sudeste Asiático. Faltam recursos técnicos à televisão para documentar o fim do mundo da era eletrônica.

Tudo a ver

Por suas posições contra a construção de barragens na Amazônia, Arnold Schwarzenegger logo ganhou apelido no Fórum Mundial de Sustentabilidade: Belo Monte.

Anticlímax

Está virando rotina em Bangu 8: após novo bota-fora de Salvatore Cacciola - o quinto este ano -, a Justiça voltou a negar na quinta-feira redução de pena ao ex-banqueiro.

Em casa

O mando de campo deve beneficiar a seleção de Mano Menezes na partida de hoje, contra a Escócia, no Emirates Stadium. Nos últimos anos, o Brasil jogou mais em Londres que a própria Inglaterra.

Modéstia descabida

O pessoal da revista Piauí anda encabulado com os elogios que o pensador inglês Perry Anderson rendeu à publicação brasileira - "melhor que a New Yorker" - e a seus editores, Mario Sergio Conti e João Salles. É o que Nelson Rodrigues chamava de "complexo de vira-lata" da nossa imprensa.

A volta dos...

Quem diria que iam exumar o Jader Barbalho antes do Tim Maia! Pela lógica, o próximo será o Sarney, né?

Dona Michelle

O apelido pegou! Depois que Hebe Camargo apresentou dia desses a mulher de Michel Temer como

"Michelle" num evento em Manaus, ninguém mais em Brasília chama a vice-primeira-dama de Marcella.

Fim do mundo

Deu na edição de quarta-feira da revista Nature: "Pesquisadores japoneses estão criando espermatozoides em laboratório". A notícia chocou o mundo não acadêmico. Isso é lá maneira de se preocupar com a vida numa hora dessas, caramba?

Má companhia

O pessoal de esquerda anda preocupado com Hugo Chávez. O presidente venezuelano deu agora pra dizer que, se não há vida em Marte, o capitalismo deve estar por trás disso. Vai acabar botando minhoca na cabeça do Fidel Castro, que, como se sabe, está se despedindo da luta.