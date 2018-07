Humor Tutty

É cedo ainda para bater o martelo, mas o fracasso absoluto do leilão do trem-bala brasileiro é, no mínimo, forte candidato a Mico do Ano 2011 na área de negócios. O desinteresse total pelo processo de licitação da obra - ninguém apresentou proposta de execução do projeto - só não leva o prêmio por antecipação por causa da concorrência acirrada da frustrada fusão Pão de Açúcar-Carrefour. Páreo duro! Dois megaprojetos com voo de galinha raramente decolam juntos no noticiário econômico.

Na categoria "sociedade", a lua de mel do príncipe Albert de Mônaco e o fim de semana de Sérgio Cabral em Trancoso são, por enquanto, os acontecimentos que, em matéria de anticlímax, sobressaem entre tantas notícias sobre o que deu muito errado no primeiro semestre.

Na esfera do showbiz, o show de Amy Winehouse na Sérvia foi quase tão desagradável quanto a entrevista de Fábio Jr. na Playboy. O cantor brasileiro leva sobre a concorrente britânica a vantagem de ter se exibido daquele jeito patético sem precisar, para isso, ingerir uma só gota de álcool. Corre por fora nessa categoria o verso em louvor às "mulheres sem orifício", de Chico Buarque.

Ainda incertos entre os lances mais desastrados do futebol em 2011, o frango de Rogério Ceni, o corte de cabelo de Daniel Alves, a contratação de Seedorf pelo Corinthians e a implosão do estádio Mané Garrincha vão ter que aguardar o resultado de hoje à tarde entre Brasil x Paraguai, em jogo eliminatório pela Copa América.

No mais, assim como no Grammy a categoria World Music agrupa candidatos de matizes variadas, o Mico do Ano abre espaço este ano para a disputa direta entre eventos tão distintos quanto a caçada da Otan a Muamar Kadafi, o teste do bafômetro de Aécio Neves, o "autorretrato" que Van Gogh pintou do irmão. E, last but not least, o estupro da camareira em Nova York também tem uma sequência de equívocos invejável.

Não me engana

Só um detalhe soa estranho na notícia de que o príncipe Albert de Mônaco passou a lua de mel na África do Sul em hotel afastado 16 quilômetros do leito nupcial: a justificativa de que ela descobriu que ele a traiu com outra mulher antes do casamento. Francamente, o buraco é mais embaixo, né não?

Pelas costas

O curador da Flip, Manuel da Costa Pinto, e o cineasta judeu Claude Lanzmann esperaram a Festa Literária de Paraty acabar para trocar insultos a distância. É "nazista" pra cá, "estúpido" pra lá... O tipo de embate intelectual que faz falta ao vivo na Flip.

Posição social

Tem coisa melhor que ser ex-mulher de ex-banqueiro? A de Edemar Cid Ferreira ganha pensão de R$ 30 mil. Problema dele, né não?

Mal comparando

Com a criação do Sudão do Sul - 193ª nação do mundo -, o Brasil ficou à frente de mais um país no ranking dos mais pobres do mundo. Essas coisas a oposição não vê - ô, raça!

De braços dados

Roberto Jefferson está convencido de que, se José Dirceu for condenado, os dois terão o mesmo destino. Ou seja, o STF poderá, enfim, juntar o inútil ao desagradável.

Espiadinha

Fosse o News of the World brasileiro, a esta altura já saberíamos que tintura o Edison Lobão usa no cabelo. Bastava, para isso, espionar a troca de e-mails dele com o senador Eunício Oliveira. O ministro, como se sabe, repassou sua fórmula secreta ao tesoureiro do PMDB.

Luto em festa

Todo político devia refletir a respeito antes de escolher seu suplente: Zezé Perrella não esperou nem a missa de sétimo dia de Itamar para matar uma leitoa em comemoração à sua efetivação na vaga do falecido no Senado!

Só pensa naquilo

Jair Bolsonaro não quer provocar nenhum incidente internacional, mas comentou com amigos que acha muito estranho o mistério sobre o sexo do bebê que Carla Bruni e Nicolas Sarkozy estão esperando. "Aí tem!"