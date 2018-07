Humorista Chico Anysio continua em estado grave O estado de saúde do humorista Chico Anysio, de 80 anos, ainda é grave segundo boletim divulgado hoje pelo Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Francisco Anysio Paula Filho permanece internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e continua fazendo diálise em alguns períodos do dia. O humorista permanece sedado, respira com ajuda de aparelhos e, por enquanto, sem previsão de redução do medicamento que está controlando a pressão arterial. Hoje à tarde novos exames serão feitos.