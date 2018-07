Humorista dribla esquema de segurança na Alvorada O torcedor que conseguiu burlar o esquema de segurança da presidência e entrar no Palácio do Alvorada durante a visita da Seleção Brasileira de Futebol, na verdade, é um personagem do programa Os Legendários, da TV Record. Chamado "Supertição", o humorista, depois de conseguir entrar no Alvorada, foi atrás do técnico Dunga, que no momento era recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela primeira dama, Marisa Letícia.