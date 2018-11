Humorista Shaolin sai da UTI, mas permanece em coma

Francisco Jozenilton Veloso, de 39 anos, sofreu um acidente de carro no dia 18 de janeiro, em Campina Grande (PB). O humorista dirigia sua Pajero pela BR-230 quando, na altura do km 163, bateu em um caminhão que vinha em sentido oposto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente teria sido causado pelo motorista do caminhão, que supostamente estaria na contramão. No dia 27 de janeiro, Shaolin foi transferido para o Hospital das Clínicas de São Paulo.

O humorista trabalha no programa Tudo é Possível, de Ana Hickmann, na Rede Record. Já passou pelo Domingão do Faustão, A Praça É Nossa e Show do Tom. Quando sofreu o acidente, passava férias em Campina Grande e participava do espetáculo Lula de Férias.