Humorista Shaolin tem alta de hospital em SP

Francisco Josenilton Veloso, de 39 anos, conhecido como Shaolin, sofreu um acidente de carro em janeiro deste ano na BR-230, na cidade de Campina Grande. O veículo foi atingido por um caminhão no acostamento da estrada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente teria sido causado pelo motorista do caminhão, que estaria na contramão.

Shaolin foi transferido para o Hospital das Clínicas de São Paulo no dia 27 de janeiro, onde ficou internado durante 145 dias. O humorista trabalha no programa "Tudo é Possível", de Ana Hickmann, na Rede Record. Ele também já passou pelo "Domingão do Faustão", "A Praça é Nossa" e "Show do Tom".