Humoristas protestam no Rio contra lei eleitoral Um grupo de humoristas caminha pela Avenida Atlântica, em Copacabana, num protesto contra a lei eleitoral que proíbe piadas contra políticos. O movimento foi organizado pelo humorista Fábio Porchat, do grupo Comédia em Pé. Centenas de pessoas acompanham a passeata, que saiu do calçadão, em frente ao hotel Copacabana Palace, e caminha em direção ao Leme. Participam da caminhada Lúcio Mauro Filho, Claudio Manoel, Marcelo Madureira, Hélio de la Peña, Bruno Mazzeo, Maria Clara Gueiros, entre outros.