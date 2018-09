Hungria vê risco de novo vazamento de lama tóxica

Cerca de um milhão de metros cúbicos do resíduos vazaram do reservatório de uma fábrica de alumínio e inundaram várias cidades e córregos no início da semana, matando sete pessoas, ferindo 123 e poluindo alguns rios, incluindo um afluente local do Danúbio.

O premiê Viktor Orban disse que o muro do reservatório afetado tem rachaduras e que é provável que desmorone.

"Graças a Deus conseguimos resgatar a grande maioria das pessoas depois que a represa se rompeu na segunda-feira, mas a região foi praticamente destruída," disse Orban em uma coletiva de imprensa em Budapeste depois de visitar a área atingida pelo desastre no oeste húngaro.

Ele declarou que o governo está disposto a assumir os gastos do esforço de resgate e recuperação, mas que é muito cedo para fazer estimativas precisas sobre a dimensão dos estragos.

No início deste sábado, Gyorgy Bakondi, chefe da Unidade Nacional de Desastres, disse ao jornal Magyar Nemzet em entrevista que a conta pode bater os 10 bilhões de forints (50,4 milhões de dólares). Ele afirmou que todos os reservatórios similares da Hungria foram examinados.

Orban declarou que o país lançou um fundo de auxílio ao desastre, que aceita contribuições de húngaros ao redor do mundo.

Orban, para quem o vazamento foi o pior desastre ecológico na Hungria até hoje, disse haver um grande risco de 500 mil metros cúbicos de uma lama ainda mais espessa escaparem do reservatório por culpa da deterioração de uma parede na parte afetada.

Ele disse ainda que o país tem as ferramentas necessárias para impedir que qualquer nova contaminação chegue ao Danúbio por rios menores no caso de mais um vazamento.

Segundo ele, 715 pessoas foram evacuadas do vilarejo de Kolontar, severamente atingido pelo vazamento de segunda-feira, para Ajka como precaução.

A agência de notícias estatal MTI disse que equipes estão construindo uma nova represa de 4 a 5 metros de altura em Kolontar para evitar novas inundações de lama.