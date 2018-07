Huntsman vai abandonar disputa republicana para Casa Branca

A candidatura de Huntsman nunca conseguiu deslanchar, já que os republicanos mais conservadores não confiam nele por ter trabalhado na gestão do presidente Barack Obama, do Partido Democrata, como embaixador dos Estados Unidos na China.

Uma fonte próxima a Huntsman disse que ele anunciará a desistência em Myrtle Beach, no Estado da Carolina do Sul, onde no sábado se realizará a próxima primária dos republicanos, como parte do processo de escolha do candidato que disputará em novembro a eleição presidencial com Obama.

Republicano moderado, Huntsman terminou em terceiro lugar na primária do Estado de New Hampshire, na semana passada, apesar de ter realizado uma enorme campanha eleitoral. Uma pesquisa na semana passada mostrou que ele teria apenas 4 por cento dos votos na Carolina do Sul.

(Por Sam Youngman)