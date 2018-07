Hutchison negocia compra de 29,9% da Telecom Italia, diz fonte A Hutchison Whampoa está em negociações para comprar até 29,9 por cento da Telecom Italia, apesar de as discussões estarem em "estágio embrionário" e pode levar meses para que um negócio seja fechado, informou uma fonte familiar com as negociações, nesta terça-feira.