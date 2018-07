Hypermarcas anuncia quarta aquisição em quatro dias

A máquina de aquisições da Hypermarcas está a todo vapor. A empresa anunciou ontem a compra da Luper Indústria Farmacêutica, fabricante de medicamentos como Gastrol, Virilon, Dramavit, Blumel e Senareti. Segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o valor estimado da compra é de R$ 52,161 milhões, dos quais 60% serão pagos à vista e o restante em cinco parcelas anuais.

"A aquisição (da Luper) vem ao encontro dos objetivos estratégicos da companhia de aquisições de marcas e ativos no setor de medicamentos, complementando, assim, seu portfólio de similares e produtos isentos de prescrição médica", diz o fato relevante. Segundo a Hypermarcas, o negócio inclui uma fábrica em São Paulo. A Luper, de acordo com demonstrativo de resultados não auditado para o exercício de 2009, apresentou receita bruta de R$ 44,6 milhões.

Essa foi a quarta aquisição anunciada pela companhia em quatro dias. Na noite de domingo, a empresa - uma das maiores representantes do setor de bens de consumo do Brasil - informou a compra da fabricante e distribuidora de hastes flexíveis, curativos, absorventes e algodões York, por R$ 100 milhões, e da empresa do segmento de higiene bucal Facilit, por R$ 79 milhões.

O pagamento pelos ativos da York será feito à vista e inclui todo o parque industrial da companhia. Já o negócio com a Facilit prevê o pagamento de 60% à vista e o saldo remanescente em cinco parcelas iguais, anuais e sucessivas.

Na sexta-feira, a companhia já havia divulgado a compra da fabricante de fraldas descartáveis Sapeka, por R$ 225 milhões à vista mais quase 6,8 milhões de novas ações de sua emissão, totalizando R$ 371 milhões - considerando o valor das ações na bolsa no encerramento do pregão de sexta-feira.

Com a compra da York, a Hypermarcas entrou no segmento de absorventes femininos e reforçou sua atuação no mercado infantil. Já a aquisição da Facilit - detentora da marca Sanifill, entre outras - levou a empresa a atuar também no setor de higiene oral. Em comunicado, a Hypermarcas havia dito que as aquisições integram a estratégia de ampliação do seu portfólio de produtos nos setores de beleza e higiene pessoal.

Consideradas essas quatro últimas aquisições, a Hypermarcas já acumula mais de 30 compras em nove anos de operação. Apenas no segundo semestre de 2009, a companhia adquiriu a Hydrogen, de produtos de higiene infantil, a marca de fraldas Pom Pom, as fabricantes de preservativos Inal e Jontex, além do laboratório Neo Química.

Os novos negócios, contudo, não devem parar por aí. Em fevereiro, a Hypermarcas, que abriu capital em 2008, anunciou uma oferta primária de ações cujos recursos serão destinados a novas aquisições. A expectativa é que a oferta chegue a até R$ 1,25 bilhão.

Em relatório, a corretora BanifInvest avaliou de forma positiva a adição de novas marcas ao portfólio da empresa e assinalou que, com as novas aquisições, a demanda por capital segue forte. "Acreditamos que essas aquisições fazem sentido e devem trazer sinergias para as operações, enquanto a subscrição de capital em andamento deve ser suficiente para suportar esses novos negócios", afirmou a equipe da Banif.

Desde que foi fundada, em 2001, a Hypermarcas passou de fabricante de lãs de aço a um grupo que administra mais de 160 marcas - desde fraldas a lâminas de barbear, passando por adoçantes e remédios. Os investimentos agressivos em marketing também a colocaram no ranking das maiores anunciantes do País. A empresa investe 20% de seu faturamento em propaganda.

AQUISIÇÕES MAIS RECENTES

Fraldas e preservativos: Em outubro do ano passado, a Hypermarcas comprou, por R$ 300 milhões, a Fraldas Pom Pom, e, por US$ 208 milhões, a Jontex e a Olla, marcas de preservativos que pertenciam, respectivamente, à multinacional Johnson & Johnson e à brasileira Inal

Medicamentos: Em dezembro, a empresa fechou um acordo de cerca de R$ 1,3 bilhão para ficar com a Neo Química, de Goiás, fabricante de medicamentos genéricos e similares

Fraldas e higiene: Na sexta-feira, a empresa fechou a compra das Fraldas Sapeka por cerca de R$ 370 milhões em dinheiro e ações. No domingo, anunciou a compra da York, por R$ 100 milhões, e da Facilit, por R$ 79 milhões

Remédios sem receita: Ontem, anunciou a quarta aquisição do mês. Por R$ 52,1 milhões, ficou com a Luper Indústria Farmacêutica, fabricante de remédios sem receita como Gastrol, Virilon, Dramavit, Blumel e Senareti