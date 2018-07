Hypermarcas deve fechar venda de 2 marcas à Flora, do JBS--fonte

De acordo com a fonte, embora ainda não haja um acordo firmado, as negociações estão em estágio final e podem ser concluídas ainda nesta quarta-feira.

A Hypermarcas, que anunciou recentemente a estratégia de se desfazer dos ativos de alimentos e limpeza para focar suas operações nos segmentos de higiene pessoal e medicamentos, tem atualmente quatro marcas à venda: Assolan --considerada a mais valiosa no portfólio de produtos de limpeza--, Etti (alimentos), além de Assim e Mat Inset, avaliadas em cerca de 600 milhões de reais, segundo a fonte.

"Assolan é a 'joia da coroa' e a disputa está muito acirrada", disse a fonte.

Além da Flora, outras três empresas estariam na disputa pela Assolan: a britânica Reckitt Benckiser, a Química Amparo e a Ceras Johnson. "Para a Flora, interessa levar o pacote todo", acrescentou.

A Hypermarcas se tornou a maior empresa brasileira de bens de consumo não duráveis após comprar dezenas de marcas conhecidas nos segmentos de saúde, beleza, alimentos e limpeza. A companhia, entretanto, desembolsou elevadas quantias com marketing para dar visibilidade às marcas adquiridas.

Em meados de agosto, após ter seus números do segundo trimestre pressionados pelo cenário econômico e por despesas, a empresa reduziu sua estimativa de geração de caixa em 2011, de acima de 1 bilhão de reais para cerca de 900 milhões de reais.

Na ocasião, a Hypermarcas também afirmou que não realizaria novas aquisições buscando priorizar a consolidação e estabilização dos negócios adquiridos até o começo de 2011.

A ação da Hypermarcas na bolsa paulista subia 3,33 por cento às 14h45, a 9,63 reais, contra variação negativa de 0,1 por cento do Ibovespa. O papel da Hypermarcas acumula queda perto de 60 por cento no ano, sendo o mais desvalorizado na carteira teórica que reúne as principais ações brasileiras.