Hypermarcas tem prejuízo líquido de R$29,9 mi no 2o trimestre A Hypermarcas registrou prejuízo líquido de 29,9 milhões de reais no segundo trimestre, revertendo o lucro líquido de 53,3 milhões de reais obtido no mesmo período do ano passado, devido a despesas financeiras maiores decorrentes da variação cambial, informou a companhia nesta sexta-feira.