Hypermarcas vê recuperação em 2012 após prejuízo no 3o tri A Hypermarcas espera que a implantação da nova política comercial, visando a redução dos estoques dos clientes e que fez a empresa ter prejuízo bem acima do previsto no trimestre passado, seja totalmente concluída até o final de 2011, abrindo espaço para a companhia atingir o equilíbrio a partir do próximo ano.