Hypolito conquista dois ouros O ginasta Diego Hypolito ganhou ontem duas medalhas de ouro nas finais de solo e de salto na 2ª etapa do Circuito Caixa, disputada em Porto Alegre. Um dia antes, ele fora indicado como um dos três melhores atletas do ano pelo Comitê Olímpico Brasileiro, junto com o velejador Torben Grael e do nadador César Cielo. No salto feminino, a jovem ginasta Letícia Costa foi a campeã. Bruna Leal foi a segunda, e Priscila Coelho, a terceira. De volta às competições, Jade Barbosa ficou apenas em 4º.