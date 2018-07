IAG mostra cautela apesar de alta no lucro em 2011

"A BA está fazendo dinheiro, e a Iberia está perdendo. A economia espanhola está fraca e os custos operacionais da Iberia são muito altos", disse o presidente-executivo, Willie Walsh, a repórteres nesta quarta-feira.

O quarto maior grupo de companhia aérea da Europa em valor de mercado viu o lucro operacional dobrar para 485 milhões de euros (651 milhões de dólares), ajudado por economias maiores do que se esperava em decorrência da fusão BA-Iberia e por forte crescimento nos segmentos de classe executiva e primeira classe, principalmente em rotas transatlânticas.

Uma pesquisa da Thomson Reuters I/B/E/S previa um lucro operacional de 470 milhões de euros no ano passado.

O lucro nos três últimos meses do ano cresceram bem, mas a IAG diz que as previsões são de incerteza por causa dos combustíveis caros e da situação financeira da zona do euro, principalmente na Espanha.