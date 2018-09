Iapar já ativou o Alerta Geada 2008 O Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) ativou na segunda-feira o Alerta Geada 2008, serviço de previsão diária do risco de geadas, para auxiliar produtores do Paraná a decidir sobre a adoção de medidas preventivas de proteção em lavouras novas de café. O serviço pode ser acessado no site www.iapar.br ou pelo telefone (0--43) 3391-4500.